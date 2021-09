La Croce Rossa di Pomezia compie 10 anni, al via i festeggiamenti: il programma (Di domenica 19 settembre 2021) Pomezia – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Pomezia spegne oggi le sue prime 10 candeline. Per l’occasione, l’associazione ha messo a punto un ricco programma che si svolgerà a piazza Indipendenza fino alle ore 23.00. Le attività previste vanno dalla donazione di sangue a uno spazio dedicato ai bambini, dalle dimostrazioni delle manovre salvavita alle pillole di primo soccorso; nel pomeriggio un’escape room a tema CRI e in serata musica e intrattenimento. “Una giornata per rendere omaggio ai tanti volontari del Comitato di Pomezia – commenta l’Assessora Miriam Delvecchio – che ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 settembre 2021)– LaItaliana – Comitato dispegne oggi le sue prime 10 candeline. Per l’occasione, l’associazione ha messo a punto un riccoche si svolgerà a piazza Indipendenza fino alle ore 23.00. Le attività previste vanno dalla donazione di sangue a uno spazio dedicato ai bambini, dalle dimostrazioni delle manovre salvavita alle pillole di primo soccorso; nel pomeriggio un’escape room a tema CRI e in serata musica e intrattenimento. “Una giornata per rendere omaggio ai tanti volontari del Comitato di– commenta l’Assessora Miriam Delvecchio – che ...

enpaonlus : Bocconi avvelenati in campagna, due cani della Croce Rossa sono in fin di vita - sabrinatehilim : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia #CRI La Croce Rossa di Pomezia compie 10 anni Il Comitato è un punto di riferimento fondamentale per la nost… - robertabergna : @PBerizzi @ACI_Italia @repubblica Ancora peggio è che il sig Gussoni vesta la divisa della croce rossa e abbia avut… - winerudy : @Storace Spari sulla Croce Rossa…. - Arianna00982911 : RT @carmenvanetti1: Torino, 17 settembre. Presso l'hub della Croce Rossa si eseguono tamponi gratuiti. MA non rilasciano il GP: per averlo… -