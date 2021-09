Incendio a Spoleto: dieci ettari divorati dalle fiamme (Di domenica 19 settembre 2021) Spoleto (Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri un Incendio di grosse dimensioni devasta i boschi di Spoleto . Le fiamme hanno divorato dieci ettari . Subito sono stati allertati i soccorsi, con l'... Leggi su lanazione (Di domenica 19 settembre 2021)(Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri undi grosse dimensioni devasta i boschi di. Lehanno divorato. Subito sono stati allertati i soccorsi, con l'...

Advertising

VivereSpoleto : Incendio vicino a Spoleto, bruciano dieci ettari - GalileoTele : Spoleto: Un incendio ha distrutto 10 ettari di terreno - PerugiaToday : VIDEO Spoleto, incendio nel bosco: due canadair in azione per domare le fiamme - qn_lanazione : Incendio a Spoleto: dieci ettari divorati dalle fiamme - umbriaOn : Spoleto, canadair al lavoro per spegnere l'incendio che ha coinvolto 10 ... -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Spoleto Incendio a Spoleto: dieci ettari divorati dalle fiamme Spoleto (Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri un incendio di grosse dimensioni devasta i boschi di Spoleto . Le fiamme hanno divorato dieci ettari . Subito sono stati allertati i soccorsi, con l'...

Incendi, continua a bruciare il bosco sui Martani Al momento l'incendio classificato medio, è tenuto sotto controllo dai mezzi aerie e interessa una ...00 di ieri, con base nella frazione di Francocci (comune di Spoleto) con le squadre di Spoleto, ...

Incendio a Spoleto, dieci ettari divorati dalle fiamme: canadair in azione PerugiaToday Incendio a Spoleto: dieci ettari divorati dalle fiamme Spoleto (Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri un incendio di grosse dimensioni devasta i boschi di Spoleto. Le fiamme hanno divorato dieci ettari. Subito sono stati allertati i soccorsi, con l’interv ...

Incendio alle porte di Spoleto, bruciano 10 ettari. Impegnati due Canadair e un elicottero SPOLETO Dalle 18 di sabato pomeriggio bruciano dieci ettari di bosco, sterpaglie e sottobosco a Francocci, nello Spoletino. Impegnati nelle operazioni ...

(Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri undi grosse dimensioni devasta i boschi di. Le fiamme hanno divorato dieci ettari . Subito sono stati allertati i soccorsi, con l'...Al momento l'classificato medio, è tenuto sotto controllo dai mezzi aerie e interessa una ...00 di ieri, con base nella frazione di Francocci (comune di) con le squadre di, ...Spoleto (Perugia), 19 settembre 2021 - Da ieri un incendio di grosse dimensioni devasta i boschi di Spoleto. Le fiamme hanno divorato dieci ettari. Subito sono stati allertati i soccorsi, con l’interv ...SPOLETO Dalle 18 di sabato pomeriggio bruciano dieci ettari di bosco, sterpaglie e sottobosco a Francocci, nello Spoletino. Impegnati nelle operazioni ...