Green pass, Letta: “Salvini doveva dettare linea, ma è all’angolo” (Di domenica 19 settembre 2021) Green pass obbligatorio e scontro Pd-Lega? “Quante volte io mi sono sentito rimproverare, quante volte mi sono sentito dire: ‘guarda Salvini, vai da Draghi, batti i pugni anche tu. Il Pd, lo dico con estremo orgoglio, è un partito responsabile. Sul Green pass dicevano ‘Salvini ha dettato la linea’, invece è rimasto completamente all’angolo”. Così Enrico Letta, intervenendo alla Festa dell’Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente. Quello con Salvini “non è un litigio tra comari, ma si tratta di posizioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 settembre 2021)obbligatorio e scontro Pd-Lega? “Quante volte io mi sono sentito rimproverare, quante volte mi sono sentito dire: ‘guarda, vai da Draghi, batti i pugni anche tu. Il Pd, lo dico con estremo orgoglio, è un partito responsabile. Suldicevano ‘ha dettato la’, invece è rimasto completamente”. Così Enrico, intervenendo alla Festa dell’Unità a Lamezia, in Calabria, per Amalia Bruni presidente. Quello con“non è un litigio tra comari, ma si tratta di posizioni ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto se non erro questo bel decreto del green pass ancora in Gazzetta ufficiale non c'è. Mi arrivano voci che st… - RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - Mov5Stelle : Sul Green Pass la Lega ha offerto agli italiani il peggio del suo repertorio: ferocemente contraria a parole, salvo… - Bobbio65M : RT @AzzurraBarbuto: Il green pass obbligatorio per i lavoratori del pubblico, pena la sottrazione dello stipendio, è un abuso. Il green pas… - SimoGalp : @RaiNews .. suvvia Maurizio, andiamo avanti a farci le pippe con il green pass che intanto ci stanno fottendo il futuro.. -