Giorgetti difende green pass | scintille tra Salvini e Letta

Avanti con il green pass, strumento di libertà e ripresa economica. E' Giancarloa suonare la carica, difendendo l'estensione del certificato vaccinale. E marcando una differenza di toni da Matteo Salvini. "Le decisioni difficili assunte dal governo, come l'obbligo del ...Il ministro leghista dello Sviluppola certificazione verde e nega le frizioni all'interno del Carroccio, il cui leader a sua volta sottolinea quanto sia difficile governare con Pd e CinquestelleIl ministro leghista dello Sviluppo difende la certificazione verde e nega le frizioni all'interno del Carroccio, il cui leader a sua volta sottolinea quanto sia difficile governare con Pd e Cinqueste ...Landini: "Scelta migliore è obbligo vaccinale". Giorgetti difende estensione green pass. Eitan, la zia in Israele per portarlo a casa. Sottomarini, atteso colloquio Biden-Macron. Serie A, stasera ...