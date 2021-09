Due incidenti in poche ore nel Barese, morti 25enne e 85enne (Di domenica 19 settembre 2021) Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti oggi a Corato, nel Barese . Questa sera un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231 , al confine tra le province di ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 19 settembre 2021) Due persone sono morte in due diversistradali avvenuti oggi a Corato, nel. Questa sera unè deceduto sulla complanare della provinciale 231 , al confine tra le province di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidenti sul lavoro, oggi due vittime: morti un operaio caduto da una impalcatura in un cantiere a Genova e un bo… - fendente1 : RT @riky7372: Primo giorno primi incidenti di #caccia fortunatamente non mortali. Coinvolto anche un #ciclista. Pericolosi per gli animali… - ilmessaggeroit : Bari, due incidenti in poche ore: muore motociclista di 25 anni e un anziano di 85 anni - brunamar14 : RT @riky7372: Primo giorno primi incidenti di #caccia fortunatamente non mortali. Coinvolto anche un #ciclista. Pericolosi per gli animali… - lagigetti : Del cacciatore ferito dall'amico, che ha colpito lui al posto della lepre, ci interessa zero, il ciclista invece è… -

Ultime Notizie dalla rete : Due incidenti Due incidenti in poche ore nel Barese, morti 25enne e 85enne Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti oggi a Corato, nel Barese . Questa sera un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231 , al confine tra le province di Bari e Bat. Il 25enne ...

Con l'auto contro il guardrail a Tavagnacco. Altri incidenti nel pomeriggio L'asfalto bagnato e viscido ha causato diversi incidenti, questo pomeriggio, a Udine e provincia, ... Verso le 18 un altro incidente in via Lumignacco a Udine ha visto coinvolte due auto, che si sono ...

Due incidenti in poche ore nel Barese, morti 25enne e 85enne Gazzetta del Sud Bari, due incidenti in poche ore: muore motociclista di 25 anni e un anziano di 85 anni Due incidenti in poche ore a Corato, in provincia di Bari. Due persone sono morte. Il primo incidente si è verificato questa sera: un 25enne è deceduto sulla complanare ...

Due incidenti in poche ore nel Barese, morti 25enne e 85enne Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti oggi a Corato, nel Barese. Questa sera un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231, al confine tra le province di Bari ...

persone sono morte indiversistradali avvenuti oggi a Corato, nel Barese . Questa sera un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231 , al confine tra le province di Bari e Bat. Il 25enne ...L'asfalto bagnato e viscido ha causato diversi, questo pomeriggio, a Udine e provincia, ... Verso le 18 un altro incidente in via Lumignacco a Udine ha visto coinvolteauto, che si sono ...Due incidenti in poche ore a Corato, in provincia di Bari. Due persone sono morte. Il primo incidente si è verificato questa sera: un 25enne è deceduto sulla complanare ...Due persone sono morte in due diversi incidenti stradali avvenuti oggi a Corato, nel Barese. Questa sera un 25enne è deceduto sulla complanare della provinciale 231, al confine tra le province di Bari ...