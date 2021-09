Lynk & Co 01 - Su strada con la Suv ibrida plug-in - VIDEO (Di venerdì 17 settembre 2021) Tra gli aspiranti "game changer" di un mondo dell'auto in evoluzione c'è la Lynk & Co, marchio della galassia Geely da poco affacciatosi in Europa e impegnato in questi giorni a introdurre sul mercato italiano il suo primo modello, la 01. Un'auto non così di rottura, in realtà: la Suv, infatti, nasce dalla stessa piattaforma (Cma) della Volvo XC40, è lunga 4,54 metri ed è proposta solo con motori ibridi (full hybrid o plug-in, come quella che abbiamo guidato in questo primo contatto). La novità sta semmai nell'approccio al cliente del brand, che come punti di riferimento non ha i concorrenti dell'automotive ma realtà digitali di successo come Netflix, Spotify e Airbnb. In abbonamento. In soldoni, significa anzitutto che la 01 si può avere, all'insegna della massima flessibilità, in abbonamento mensile con rinnovo automatico (se non arriva disdetta ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 settembre 2021) Tra gli aspiranti "game changer" di un mondo dell'auto in evoluzione c'è la& Co, marchio della galassia Geely da poco affacciatosi in Europa e impegnato in questi giorni a introdurre sul mercato italiano il suo primo modello, la 01. Un'auto non così di rottura, in realtà: la Suv, infatti, nasce dalla stessa piattaforma (Cma) della Volvo XC40, è lunga 4,54 metri ed è proposta solo con motori ibridi (full hybrid o-in, come quella che abbiamo guidato in questo primo contatto). La novità sta semmai nell'approccio al cliente del brand, che come punti di riferimento non ha i concorrenti dell'automotive ma realtà digitali di successo come Netflix, Spotify e Airbnb. In abbonamento. In soldoni, significa anzitutto che la 01 si può avere, all'insegna della massima flessibilità, in abbonamento mensile con rinnovo automatico (se non arriva disdetta ...

