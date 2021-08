Lo spirito olimpico racchiuso nel gesto di Timothy Cheruiyot (Di lunedì 9 agosto 2021) Il traguardo appena tagliato dopo un testa a testa fino all’ultima curva. Poi il momento della festa, perché una finale olimpica è un risultato che va oltre il concetto di medaglia. Alla fine una sorta di passaggio di consegna, con lo sconfitto che mette al polso del vincitore il suo braccialetto porta fortuna. Protagonista di questo gesto – che incarna al meglio il vero spirito olimpico – è l’atleta keniano Timothy Cheruiyot, argento nella gara dei 1500 metri alle spalle del norvegese Jakob Ingebrigtsen. Timothy Cheruiyot, il gesto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Il traguardo appena tagliato dopo un testa a testa fino all’ultima curva. Poi il momento della festa, perché una finale olimpica è un risultato che va oltre il concetto di medaglia. Alla fine una sorta di passaggio di consegna, con lo sconfitto che mette al polso del vincitore il suo braccialetto porta fortuna. Protagonista di questo– che incarna al meglio il vero– è l’atleta keniano, argento nella gara dei 1500 metri alle spalle del norvegese Jakob Ingebrigtsen., il...

Ultime Notizie dalla rete : spirito olimpico Giappone, dalle ferite del nucleare alla grande attesa per le Paralimpiadi Eppure lo spirito olimpico è prevalso, tante le storie di amicizia e fair play raccontate in questi giorni, mille e più le emozioni vissute di ora in ora. Ma che atmosfera si respira oggi a Tokyo? ...

Roma caput sport: alle Olimpiadi è la città più medagliata d'Italia Erano partiti per la missione giapponese in 37 dalla città dello sport, tutti hanno onorato lo spirito olimpico. Per l'orgoglio dello sport Capitale. 9 agosto 2021 - 08:06

Cadute, consolazione e ori condivisi: ecco lo spirito olimpico La Gazzetta dello Sport Lo spirito olimpico racchiuso nel gesto di Timothy Cheruiyot Protagonista di questo gesto – che incarna al meglio il vero spirito olimpico – è l’atleta keniano Timothy Cheruiyot, argento nella gara dei 1500 metri alle spalle del norvegese Jakob Ingebrigtsen.

Oltre la mentalità del "conta solo la medaglia d'oro" I momenti più commoventi di Tokyo 2020 non riguardano solo la vittoria di medaglie d'oro. Quelli veri sono quando gli atleti lottano, fanno progressi, sfidano e trascendono se stessi, creano la storia ...

