(Di lunedì 9 agosto 2021) Da Spqr a Smqi: sono meravigliosi questi interisti. Dopo lo spettacolo d’arte varia messo in scena da tifosi nerazzurri vip che sono caduti dal pero e si sono indignati per aver scoperto che l’Inter di Suning stava collassando sotto il peso dei propri debiti, oggi arriva il colpo di fioretto di Beppeinterista doc che sul Corriere della Sera scrive un colonnino delizioso. La mette anche dal punto di vista politico, prova a dare dei consigli a. Ecco lui avrebbe suggerito adi mettersi contro Pechino perché l’Inter è l’Inter. Possiamo immaginare quale sarebbe stata la risposta di(sempre che lo ...

Advertising

napolista : Insuperabile Severgnini: Zhang ha preferito non inimicarsi la Cina per amore dell’Inter Smqi: sono meravigliosi qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Insuperabile Severgnini

IlNapolista

... Enzo Bettiza, Paolo Granzotto; o che hanno lavorato in questa testata come Beppee ... O dalla travolgente curiosità che animava unmaestro del mestiere come lui, sia quando ...... Enzo Bettiza, Paolo Granzotto; o che hanno lavorato in questa testata come Beppee ... O dalla travolgente curiosità che animava unmaestro del mestiere come lui, sia quando ...