Il Live Acustico 2021 di Nek arriva in Puglia | un viaggio di due ore nella carriera dell' artista emiliano

Advertising

VirginRadioIT : Dalle 21:00 @Alteria_Ste presenta lo speciale Virgin Radio Rock Live dedicato ai @foofighters con la riproposizione… - Cleo_55 : RT @UmbertoTozzi: #UmbertoTozzi torna live quest'estate con 'Songs', speciali concerti in acustico! I biglietti sono disponibili in preve… - em_eraldsea : RT @robipace: Di nuovo davanti a un pubblico!! Live acustico con @ermalmetamusic Sui Sentieri degli Dei #ermalmeta #suisentierideglidei #ag… - Julia78210 : RT @robipace: Di nuovo davanti a un pubblico!! Live acustico con @ermalmetamusic Sui Sentieri degli Dei #ermalmeta #suisentierideglidei #ag… - Rosa9029c : RT @robipace: Di nuovo davanti a un pubblico!! Live acustico con @ermalmetamusic Sui Sentieri degli Dei #ermalmeta #suisentierideglidei #ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Acustico

Giornale di Puglia

... primo di tale portata in regione dopo l'entrata in vigore del Green Pass, e per agevolare il più possibile i partecipanti al, è stato anche promotore di una iniziativa unica con l'allestimento ...... primo di tale portata in regione dopo l'entrata in vigore del Green Pass, e per agevolare il più possibile i partecipanti al, è stato anche promotore di una iniziativa unica con l'...06 ago 2021 - Abbiamo visto la sua esibizione in live streaming registrata al Los Angeles Theatre e non vediamo l'ora di vederla dal vivo.MARTANO ( Lecce ) - Venerdì 6 Agosto, il Sagrestia ospiterà il live in acustico di Raffaella Roccasecca. A partire dalle 22, la cantante leccese si esibirà ...