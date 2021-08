Un sospiro di sollievo (Di domenica 8 agosto 2021) Dunque, ripetiamo insieme: donna, partorirai con gran dolore e non troverai mai qualcosa che ti piace nei saldi, ma solo nella nuova collezione a prezzo intero. Ho ricontrollato e non mi sembra dica nulla sul sacrificio costante e disperato di essere tristi senza consolazione. Hai chiuso una storia, ok, è stata importante e hai sicuramente bisogno di tempo per ritrovare energie, idee e dei pigiami decenti, ma chi dice che tu non possa riposarti da cotanto stress emotivo davanti a uno spritz con un tizio simpatico? Non credo nel chiodo scaccia ex, ma nel sospiro di sollievo di una chiacchierata sì, nel farsi carine di nuovo per una cena fuori assolutamente sì, nell’ampliare il parco macchine delle nostre conoscenze e poi chi vivrà vedrà sì, sì, sì! L’amore che hai provato non si misura mai con le lacrime della fine, ma con la voglia di tornare ancora felici come sai già di poter essere. Goditela e facci sapere! Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) Dunque, ripetiamo insieme: donna, partorirai con gran dolore e non troverai mai qualcosa che ti piace nei saldi, ma solo nella nuova collezione a prezzo intero. Ho ricontrollato e non mi sembra dica nulla sul sacrificio costante e disperato di essere tristi senza consolazione. Hai chiuso una storia, ok, è stata importante e hai sicuramente bisogno di tempo per ritrovare energie, idee e dei pigiami decenti, ma chi dice che tu non possa riposarti da cotanto stress emotivo davanti a uno spritz con un tizio simpatico? Non credo nel chiodo scaccia ex, ma nel sospiro di sollievo di una chiacchierata sì, nel farsi carine di nuovo per una cena fuori assolutamente sì, nell’ampliare il parco macchine delle nostre conoscenze e poi chi vivrà vedrà sì, sì, sì! L’amore che hai provato non si misura mai con le lacrime della fine, ma con la voglia di tornare ancora felici come sai già di poter essere. Goditela e facci sapere!

