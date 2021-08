Suning vende pure Lautaro? "Accordo col Tottenham", ma è giallo: cosa sta succedendo davvero all'Inter (Di domenica 8 agosto 2021) Una clamorosa indiscrezione è piovuta dalla Gran Bretagna, gettando ancora più nello sconforto i tifosi dell'Inter. Stando al Sunday Times, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un Accordo con il Tottenham per vendere Lautaro Martinez: si parla di circa 70 milioni più altri 20 di bonus. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e una sua eventuale cessione rappresenterebbe uno smantellamento pressoché totale della squadra che ha vinto lo scudetto. La società e l'agente del giocatore hanno però smentito questa indiscrezione. “L'offerta del Tottenham? Lautaro ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Una clamorosa indiscrezione è piovuta dalla Gran Bretagna, gettando ancora più nello sconforto i tifosi dell'. Stando al Sunday Times, il club nerazzurro avrebbe raggiunto uncon ilperreMartinez: si parla di circa 70 milioni più altri 20 di bonus. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e una sua eventuale cessione rappresenterebbe uno smantellamento pressoché totale della squadra che ha vinto lo scudetto. La società e l'agente del giocatore hanno però smentito questa indiscrezione. “L'offerta del...

