Sottil, allenatore Ascoli: "Il Napoli è una grande squadra, con Spalletti potrà fare molto bene in campionato" (Di domenica 8 agosto 2021) Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 al termine dell'amichevole persa contro il Napoli. "Sono contento della gara, noi siamo più indietro di condizione perché questa era solo la nostra seconda amichevole. Mi aspettavo dei miglioramenti, sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra. I ragazzi hanno giocato con grande personalità e hanno cercato il pareggio. Il Napoli è una squadra di grande qualità, ha giocatori di grande caratura e personalità. Gira la palla velocissima e ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Andreadell', ha parlato ai microfoni di Canale 8 al termine dell'amichevole persa contro il. "Sono contento della gara, noi siamo più indietro di condizione perché questa era solo la nostra seconda amichevole. Mi aspettavo dei miglioramenti, sono soddisfatto dell'atteggiamento della. I ragazzi hanno giocato conpersonalità e hanno cercato il pareggio. Ilè unadiqualità, ha giocatori dicaratura e personalità. Gira la palla velocissima e ...

