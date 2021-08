Ritorno a scuola, no obbligo di mascherina per i bimbi con età inferiore ai 6 anni (Di domenica 8 agosto 2021) Il 5 agosto il governo ha approvato il pacchetto di norme per tornare in presenza. Alle regole valide già dallo scorso anno, il decreto introduce la novità dell’obbligo della certificazione verde per il personale scolastico. Non c'è solo questo, ma anche l'aspetto legato alle mascherine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Il 5 agosto il governo ha approvato il pacchetto di norme per tornare in presenza. Alle regole valide già dallo scorso anno, il decreto introduce la novità dell’della certificazione verde per il personale scolastico. Non c'è solo questo, ma anche l'aspetto legato alle mascherine. L'articolo .

