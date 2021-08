Precipita un parapendio biposto | due persone in ospedale

(Di domenica 8 agosto 2021) Paura per un incidente con ilsul Monte Baldo, nel primo pomeirggio di domenica 8 agosto. La chiamata al Nue (Numero Unico per le Emergenze) 112 è arrivata intorno alle 14.30. Sul posto è ...

Advertising

olga453901841 : RT @Gazzettino: Alpinista veneziano e freeclimber di Schio cadono dalla parete. Parapendio precipita dal monte Baldo - Gazzettino : Alpinista veneziano e freeclimber di Schio cadono dalla parete. Parapendio precipita dal monte Baldo - iltirreno : Si lancia col parapendio e precipita rovinosamente - reteversilia : Precipita in un parco col parapendio, è grave - infoitsalute : Precipita con il parapendio su un albero e rimane bloccato tra i rami, paura per un 46enne -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita parapendio

Corriere della Sera

Attorno alle 14.10 la Centrale del Suem di Verona è stata attivata per unbiposto precipitato sui prati a quota 1.600 metri, dopo essere decollato da Tratto Spino, sentiero numero 651 ...Un incidente in montagna si è verificato nel primo pomeriggio di domenica. Intorno alle 14.30, unbiposto è precipitato sui prati a quota 1.600 metri, dopo essere decollato da Tratto Spino, sentiero numero 651 delle Creste del Monte Baldo, a quota 1.700 metri. Poiché le nuvole ...Notizie recenti. Parapendio precipita sul monte Baldo, ferite 2 persone; Controlli a Legnago, 3 denunciati per tentato furto e guida in stato di ebbrezza; Tragedia nelle acque del ...Questo pomeriggio poco dopo le 14 un parapendio biposto precipitato sui prati del monte Baldo. Due le persone ferite.