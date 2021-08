Potrebbe essere di Laura Ziliani il cadavere ritrovato in un torrente nel bresciano (Di domenica 8 agosto 2021) Di Laura non si hanno purtroppo notizie ormai dal mese di maggio. Era uscita per fare una passeggiata, avevano raccontato le figlie, ma a casa non era più tornata. Per lei che amava la montagna, nonostante il dramma vissuto qualche anno fa, con la morte di suo marito, camminare per ore era più che normale. Ma dall’8 maggio, di Paola Ziliani non si hanno più notizie. E oggi arrivano delle novità con il ritrovamento di un cadavere che purtroppo, Potrebbe essere il suo. Il cadavere, secondo quelle che sono le prime informazioni che si apprendono questo pomeriggio, è stato trovato lungo un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 8 agosto 2021) Dinon si hanno purtroppo notizie ormai dal mese di maggio. Era uscita per fare una passeggiata, avevano raccontato le figlie, ma a casa non era più tornata. Per lei che amava la montagna, nonostante il dramma vissuto qualche anno fa, con la morte di suo marito, camminare per ore era più che normale. Ma dall’8 maggio, di Paolanon si hanno più notizie. E oggi arrivano delle novità con il ritrovamento di unche purtroppo,il suo. Il, secondo quelle che sono le prime informazioni che si apprendono questo pomeriggio, è stato trovato lungo un ...

