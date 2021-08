Piano scuola: via libera ai viaggi d’istruzione, ma solo in zona bianca con rispetto norme (Di domenica 8 agosto 2021) Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione, purché si rimanga in aree dello medesimo colore bianco. A specificarlo è il Ministero dell'istruzione nel documento di avvio del prossimo anno scolastico, Piano scuola 2021/22 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Nei territori insarà possibile effettuare uscite didattiche ed'istruzione, purché si rimanga in aree dello medesimo colore bianco. A specificarlo è il Ministero dell'istruzione nel documento di avvio del prossimo anno scolastico,2021/22 L'articolo .

