Non mangiate questi cracker: il noto marchio li ritira dal mercato (Di domenica 8 agosto 2021) Altro richiamo per dei crackers in cui si sarebbe segnalato un corpo estraneo all’interno di un ingrediente. Ora sono in corso le verifiche. crackers (AdobeStock)Si ritorna a parlare di alimenti con problemi che potrebbero portare gravi conseguenze ai consumatori. In questo caso, l’alimento incriminato sarebbero dei crackers a marchio Bennet e ViviSì. Come segnalato dal sito Il Fatto Alimentare, i supermercati Bennet hanno divulgato gli avvisi di richiamo precauzionale di alcuni lotti. La motivazione, a quanto si legge, è di una possibile presenza di corpo estraneo in un ingrediente, la farina. Come ... Leggi su chenews (Di domenica 8 agosto 2021) Altro richiamo per deis in cui si sarebbe segnalato un corpo estraneo all’interno di un ingrediente. Ora sono in corso le verifiche.s (AdobeStock)Si ritorna a parlare di alimenti con problemi che potrebbero portare gravi conseguenze ai consumatori. In questo caso, l’alimento incriminato sarebbero deis aBennet e ViviSì. Come segnalato dal sito Il Fatto Alimentare, i supermercati Bennet hanno divulgato gli avvisi di richiamo precauzionale di alcuni lotti. La motivazione, a quanto si legge, è di una possibile presenza di corpo estraneo in un ingrediente, la farina. Come ...

