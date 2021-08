Moto2, GP Stiria 2021: risultati e ordine di arrivo. Vince Bezzecchi, Canet e Fernandez sul podio (Di domenica 8 agosto 2021) I risultati e l’ordine d’arrivo delle Moto2 nel GP di Stiria 2021, decimo appuntamento del Mondiale. Il trio composto da Remy Gardner, Marco Bezzecchi e Aron Canet parte bene e mantiene saldo il comando della gara. Il giapponese Ai Ogura porta la questione a un discorso a quattro, piazzandosi anche al terzo posto superando lo spagnolo. Il turning point della gara lo abbiamo a sei giri dalla fine: Gardner, in testa, va lungo e viene superato da Bezzecchi, Ogura, Canet e Alex Fernandez. Pochi secondi dopo il ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ie l’d’dellenel GP di, decimo appuntamento del Mondiale. Il trio composto da Remy Gardner, Marcoe Aronparte bene e mantiene saldo il comando della gara. Il giapponese Ai Ogura porta la questione a un discorso a quattro, piazzandosi anche al terzo posto superando lo spagnolo. Il turning point della gara lo abbiamo a sei giri dalla fine: Gardner, in testa, va lungo e viene superato da, Ogura,e Alex. Pochi secondi dopo il ...

