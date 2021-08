Meghan Markle, le accuse della sorella: “È una persona crudele” (Di domenica 8 agosto 2021) Non c’è pace per Meghan Markle che, ancora una volta, è finita nel mirino della sorellastra Samantha che l’ha accusata di essere una persona crudele e senza cuore. La donna, ospite del programma GB News di Dan Wootton, è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con la moglie di Harry con cui i rapporti si sono interrotti da tempo. Nel corso dell’intervista Dan Wootton ha chiesto a Samantha se provasse ancora affetto per Meghan, dopo il suo repentino allontanamento avvenuto in coincidenza con l’incontro con Harry e il suo ingresso nella famiglia reale. Come è noto la ... Leggi su dilei (Di domenica 8 agosto 2021) Non c’è pace perche, ancora una volta, è finita nel mirinostra Samantha che l’ha accusata di essere unae senza cuore. La donna, ospite del programma GB News di Dan Wootton, è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con la moglie di Harry con cui i rapporti si sono interrotti da tempo. Nel corso dell’intervista Dan Wootton ha chiesto a Samantha se provasse ancora affetto per, dopo il suo repentino allontanamento avvenuto in coincidenza con l’incontro con Harry e il suo ingresso nella famiglia reale. Come è noto la ...

