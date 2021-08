Le isole stanno diventando sempre più sostenibili: perché non succede anche in Italia? (Di domenica 8 agosto 2021) Una colonnina di ricarica al porto di Maltezana, ad Astypalea (foto: Antonio Piemontese)Paesaggi lunari, sentieri frastagliati che declinano verso il mare portandosi dietro nuvole di polvere, spiagge selvagge dove l’unico conforto è quello di una taverna di legno. Amministrativamente parte del Dodecaneso, ma in realtà ponte con le Cicladi, Astypalea ha intrapreso una campagna che punta tutto sulla sostenibilità. Auto elettriche, trasporti condivisi, energie rinnovabili, depurazione, riutilizzo dell’acqua, compostaggio. L’isola si propone di tutelarsi; ma anche di superare la concorrenza delle altre decine di stelle che affollano il mare greco. E, se non ... Leggi su cityroma (Di domenica 8 agosto 2021) Una colonnina di ricarica al porto di Maltezana, ad Astypalea (foto: Antonio Piemontese)Paesaggi lunari, sentieri frastagliati che declinano verso il mare portandosi dietro nuvole di polvere, spiagge selvagge dove l’unico conforto è quello di una taverna di legno. Amministrativamente parte del Dodecaneso, ma in realtà ponte con le Cicladi, Astypalea ha intrapreso una campagna che punta tutto sullatà. Auto elettriche, trasporti condivisi, energie rinnovabili, depurazione, riutilizzo dell’acqua, compostaggio. L’isola si propone di tutelarsi; madi superare la concorrenza delle altre decine di stelle che affollano il mare greco. E, se non ...

Advertising

Asgard_Hydra : Le isole stanno diventando sempre più sostenibili: perché non succede anche in Italia? - Wired - walterwhiteITA : Le isole stanno diventando sempre più sostenibili: perché non succede anche in Italia? - afnewsinfo : Le isole stanno diventando sempre più sostenibili: perché non succede anche in Italia? - weincludedorg : RT @massy978: Dall'#Egeo alle #Canarie, le isole stanno diventando sempre più sostenibili. #innovation #sustainability #climatechange #sus… - massy978 : Dall'#Egeo alle #Canarie, le isole stanno diventando sempre più sostenibili. #innovation #sustainability… -