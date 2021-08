L'Adda in piena frena Roberto Mauri. Non la sua vena artistica (Di domenica 8 agosto 2021) Le avventure artistiche dell'inventore lodigiano Roberto Mauri , figlio dello scultore Giuliano Mauri, scomparso nel 2009 e ricordato soprattutto per l'idea della cattedrale vegetale di Lodi, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Le avventure artistiche dell'inventore lodigiano, figlio dello scultore Giuliano, scomparso nel 2009 e ricordato soprattutto per l'idea della cattedrale vegetale di Lodi, ...

