Incendi in Grecia: migliaia di sfollati, sull'isola di Evia "non è rimasto nulla" (Di domenica 8 agosto 2021) La Grecia continua a bruciare. I vigili del fuoco del Paese, con il sostegno di quelli forniti dai partner europei, hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli Incendi a Evia, nell’Attica e nel Peloponneso. Lo ha affermato il viceministro per la Protezione civile ellenico, Nikos Hardalias, parlando oggi in conferenza stampa per fare il punto della situazione sugli Incendi che stanno devastando il territorio ellenico. La situazione sta lentamente migliorando, secondo Hardalias, anche se rimane particolarmente critica nell’isola di Evia. “Abbiamo un altro pomeriggio ed un altra notte ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Lacontinua a bruciare. I vigili del fuoco del Paese, con il sostegno di quelli forniti dai partner europei, hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli, nell’Attica e nel Peloponneso. Lo ha affermato il viceministro per la Protezione civile ellenico, Nikos Hardalias, parlando oggi in conferenza stampa per fare il punto della situazione sugliche stanno devastando il territorio ellenico. La situazione sta lentamente migliorando, secondo Hardalias, anche se rimane particolarmente critica nell’di. “Abbiamo un altro pomeriggio ed un altra notte ...

