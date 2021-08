I “furbetti” del Green pass non sono così furbi | truffati due volte dopo aver fornito la carta d’identità

(Di domenica 8 agosto 2021) I “” del, ossia coloro che pensavano di acquistare una certificazione falsa online per ingannare le autorità,stati ingannati. Doppiamente, come racconta Matteo Flora su Twitter.sborsato centinaia di euro ad un perfetto sconosciuto per un documento falso, oltre a nonlo ottenuto si ritrovano a dover far fronte al ricatto. O sborsano altri soldi al truffatore o quest’ultimo avrebbe diffuso pubblicamente le loro generalità. In che modo? Grazie ai documentiche gli stessi “” avevano ...

Green pass truffati due volte Questi non risultano essere gli unici account associati alle truffe. Ci sarebbe anche quello di un tal Sig. Antonio, come testimoniano alcuni screenshot ...Green pass, Cauda: 'Idanneggiano se stessi e noi, così si rischia di vanificare tutto' In ... segretario nazionale di Federfarma - Ci siamo messi al servizioPese in momenti di grande ...Riceviamo e pubblichiamo Gentilissimo signor Direttore, da qualche mese, per motivi di lavoro, ho ripreso a viaggiare, come pendolare, nella tratta ...«Il filtro del Green pass è importante per il controllo dei contagi. I furbetti che cercano di aggirare il sistema devono rendersi conto che in questo modo danneggiano non solo se ...