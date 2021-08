Highlights e gol Parma-Inter 0-2, amichevole precampionato 2021 (VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Parma-Inter 0-2, match valido per il precampionato estivo dei nerazzurri. amichevole importante in casa dei ducali per la squadra di Inzaghi, che al Tardini si impone grazie ai gol di Brozovic e Vecino, entrambi a segno nella ripresa. Prestazione dunque solida contro una squadra di Serie B ma appena retrocessa, in alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per ilestivo dei nerazzurri.importante in casa dei ducali per la squadra di Inzaghi, che al Tardini si impone grazie ai gol di Brozovic e Vecino, entrambi a segno nella ripresa. Prestazione dunque solida contro una squadra di Serie B ma appena retrocessa, in alto e di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

