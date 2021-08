Caldo, inizia in Puglia una settimana torrida: temperature anche superiori ai 45 gradi Bari oggi bollino arancione (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il verde venerdì ed il giallo di ieri, per Bari oggi è bollino arancione fra le città campione per le ondate di calore. Aumentano di nuovo le temperature in Puglia ed in gran parte del resto d’Italia per un periodo che fino a ferragosto è prospettato come il più Caldo dell’anno. Soprattutto fra il 12 ed il 14 agosto vengono ipotizzate temperature quasi inaudite, fino a superare i 45 gradi in alcune zone. (immagine: fonte protezione civile della Puglia) L'articolo Caldo, inizia in ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il verde venerdì ed il giallo di ieri, perfra le città campione per le ondate di calore. Aumentano di nuovo leined in gran parte del resto d’Italia per un periodo che fino a ferragosto è prospettato come il piùdell’anno. Soprattutto fra il 12 ed il 14 agosto vengono ipotizzatequasi inaudite, fino a superare i 45in alcune zone. (immagine: fonte protezione civile della) L'articoloin ...

Caldo, inizia una settimana rovente: fino a 45° C al Sud Nelle regioni settentrionali, le temperature tenderanno ad aumentare con caldo intenso da metà della prossima settimana, quando si potrebbero facilmente superare i 35 gradi. Weekend di Ferragosto - ...

Caldo, inizia una settimana rovente: fino a 45° C al Sud Salernonotizie.it Caldo, inizia in Puglia una settimana torrida: temperature anche superiori ai 45 gradi Bari oggi bollino arancione Dopo il verde venerdì ed il giallo di ieri, per Bari oggi è bollino arancione. Aumentano di nuovo le temperature in Puglia ed in gran parte del resto d’Italia per un periodo che fino a ferragosto è pr ...

Arriva il caldo rovente in Italia, temperature anche oltre i 45 gradi Martedì il caldo si andrà intensificando e rimanendo al Nord avremo punte che potranno spingersi fin sui 36°C in Pianura Padana. Più caldo ancora nelle aree interne delle isol ...

