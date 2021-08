Barcellona-Juventus | programma e telecronisti Sky Sport Trofeo Gamper 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 8 agosto 2021) Ile isu Skydi, match valido per il. Tutto pronto per l’amichevole che in realtà assegna uno storicoestivo e che vedrà fronteggiarsi come sempre i blaugrana e, in questa edizione, i bianconeri di Allegri. Il tutto nel giorno in cui Messi ha ufficializzato il suo addio al. Appuntamento alle ore 21.30 di domenica 8 agosto.sarà visibile in diretta su SkyUno con ...