Unity, la licenza Pro per sviluppatori si paga su Xbox, ma non su PlayStation e Switch (Di sabato 7 agosto 2021) In queste ultime settimane, Unity ha effettuato un importante cambiamento ai propri termini di utilizzo e, purtroppo, si tratta di qualcosa che andrà a danneggiare chi vuole sviluppare su Xbox. Come sapete, Unity è uno dei motori più popolari al mondo, sfruttati da diversi sviluppatori, specialmente indie, per creare i propri titoli. Essendo accessibile gratuitamente, è ottimo per chiunque voglia muovere i primi passi nell'industria. Sfortunatamente, non sarà più così: in base ai nuovi termini, i team che vogliono sviluppare su console, ora dovranno obbligatoriamente essere in possesso di una licenza ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) In queste ultime settimane,ha effettuato un importante cambiamento ai propri termini di utilizzo e, purtroppo, si tratta di qualcosa che andrà a danneggiare chi vuole sviluppare su. Come sapete,è uno dei motori più popolari al mondo, sfruttati da diversi, specialmente indie, per creare i propri titoli. Essendo accessibile gratuitamente, è ottimo per chiunque voglia muovere i primi passi nell'industria. Sfortunatamente, non sarà più così: in base ai nuovi termini, i team che vogliono sviluppare su console, ora dovranno obbligatoriamente essere in possesso di una...

Discovertech3 : RT @Eurogamer_it: #Unity, la licenza Pro per sviluppatori si paga su Xbox, ma non su PlayStation e Switch. - Eurogamer_it : #Unity, la licenza Pro per sviluppatori si paga su Xbox, ma non su PlayStation e Switch. - infoitscienza : Xbox: la licenza Unity Pro sarà a pagamento, mentre è gratis per PS5 e Nintendo Switch - Asgard_Hydra : Xbox: la licenza Unity Pro sarà a pagamento, mentre è gratis per PS5 e Nintendo Switch - - infoitscienza : Xbox: la licenza Unity Pro sarà a pagamento, mentre è gratis per PS5 e Nintendo Switch – NotiziaVideogiochi per PC… -