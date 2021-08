Tokyo 2020, equitazione: Jessica Springsteen argento nel salto ostacoli a squadre (Di sabato 7 agosto 2021) Jessica Springsteen ha vinto la medaglia d’argento nel salto ostacoli a squadre per gli Stati Uniti. La figlia di Bruce ‘The Boss’, al suo esordio ai Giochi, ha ottenuto il secondo posto sul podio insieme a Laura Kraut e McLain Ward. L’oro è andato alla Svezia e il bronzo al Belgio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 agosto 2021)ha vinto la medaglia d’nelper gli Stati Uniti. La figlia di Bruce ‘The Boss’, al suo esordio ai Giochi, ha ottenuto il secondo posto sul podio insieme a Laura Kraut e McLain Ward. L’oro è andato alla Svezia e il bronzo al Belgio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

