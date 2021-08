Se vi trovate in zona non perdete l'occasione! (Di sabato 7 agosto 2021) L’Arena Zenone di Ascea (Salerno) Il palcoscenico del Teatro di pietra nell’acropoli di Elea / Velia, appena restaurato, ospita alcuni degli spettacoli “al femminile” di Velia Teatro Festival. Bella rassegna che apre con Ecuba Regina. Autorita? e Responsabilita?, il monologo in versi di Ivana Monti. Segue La donna di Samo di Menandro nell’allestimento di Roberto Zorzut, Medea e Clitennestra di Angela Malfitano, ispirato a Dario Fo e Marguerite Yourcenar.INFO: Ascea (Sa), Arena Zenone, 7-28 agosto.veliateatro.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Velia Teatro Festival”: dal 7 al 28 agosto ad Ascea (Salerno) iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 7 agosto 2021) L’Arena Zenone di Ascea (Salerno) Il palcoscenico del Teatro di pietra nell’acropoli di Elea / Velia, appena restaurato, ospita alcuni degli spettacoli “al femminile” di Velia Teatro Festival. Bella rassegna che apre con Ecuba Regina. Autorita? e Responsabilita?, il monologo in versi di Ivana Monti. Segue La donna di Samo di Menandro nell’allestimento di Roberto Zorzut, Medea e Clitennestra di Angela Malfitano, ispirato a Dario Fo e Marguerite Yourcenar.INFO: Ascea (Sa), Arena Zenone, 7-28 agosto.veliateatro.com iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Velia Teatro Festival”: dal 7 al 28 agosto ad Ascea (Salerno) iO Donna.

