Paolo Bonolis in moto con la Cremaschi? La reazione della moglie

(Di sabato 7 agosto 2021)e Sonia Bruganelli si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram, che ha visto coinvolta anche la Bonas di Avanti un Altro Laura. Il conduttore è salito incon la bella influencer, suscitando unatutta da ridere da partee Sonia Bruganelli non amano prendersi sul serio: l’ironia del conduttore è nota al pubblico che ama seguirlo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_iamAm2_ : Condivido con voi un Tommaso felicione con Paolo Bonolis #tzvip - jadsrey : io sono innamorata di paolo bonolis - Czinforma : - Czinforma : - BaritaliaNews : Paolo Bonolis sulla moto insieme ad un’altra donna e poi dice alla moglie “Non sai cosa …” -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Una chiacchierata da buoni amici, naturale, leggera, sincera, quella di ieri sera tra Giovanni Minoli e. La lunga intervista, condotta dal giornalista al conduttore televisivo sul palco del Magna Graecia Film Festival, è stata un'occasione per presentare il libro "Perché parlavo da solo" ,...Per sottolineare lo straordinario percorso artistico di, ospite ieri sera al Magna Graecia Film Festival, la Gioielleria Megna del quartiere Lido di Catanzaro, ha consegnato all'amato conduttore televisivo il prestigioso premio Vigliaturo. L'...Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto su Instagram, che ha visto coinvolta anche la Bonas di Avanti un ...Barbara D'Urso, decisione definitiva di Mediaset: cambia di nuovo tutto! Annunciata una novità importante per 'Pomeriggio 5' ...