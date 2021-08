Olimpiadi Tokyo, Eduardo Alvarez d’argento nel baseball dopo la medaglia nello short track a Sochi 2014 (Di sabato 7 agosto 2021) Eduardo Alvarez può consolarsi per la finale persa dai suoi USA nell’ultimo atto del torneo Olimpico di baseball maschile contro i padroni di casa del Giappone. Eddy the jet è infatti entrato nel ristretto club di atleti capaci di conquistare almeno una medaglia sia nei Giochi estivi che in quelli invernali. L’americano aveva infatti vinto l’argento in quel di Sochi 2014 con la staffetta del team USA di short track, battuta in finale dalla Russia. Anche all’epoca furono i padroni di casa a negare l’oro ad Alvarez, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)può consolarsi per la finale persa dai suoi USA nell’ultimo atto del torneo Olimpico dimaschile contro i padroni di casa del Giappone. Eddy the jet è infatti entrato nel ristretto club di atleti capaci di conquistare almeno unasia nei Giochi estivi che in quelli invernali. L’americano aveva infatti vinto l’argento in quel dicon la staffetta del team USA di, battuta in finale dalla Russia. Anche all’epoca furono i padroni di casa a negare l’oro ad, ma ...

