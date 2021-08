Nei guai giovane pusher 21enne: da Cisterna a Cori per spacciare metanfetamina (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’arrivo dell’estate – purtroppo – il consumo di droghe durante la movida aumenta notevolmente; proprio per contrastare questa piaga la Polizia di Stato di Latina ha intrapreso delle attività specifiche sul territorio per fronteggiare questo problema alla sua radice. Era da tempo che il Commissariato Distaccato di Cisterna di Latina avevano notato un giovanissimo fare – nel fine settimana – la spola tra i centri storici di Cori e Cisterna. Il suo modo di passare il sabato sera aveva insospettito gli agenti, tanto da aprire un’investigazione a riguardo. Cisterna: marijuana e metanfetamina, bloccato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Con l’arrivo dell’estate – purtroppo – il consumo di droghe durante la movida aumenta notevolmente; proprio per contrastare questa piaga la Polizia di Stato di Latina ha intrapreso delle attività specifiche sul territorio per fronteggiare questo problema alla sua radice. Era da tempo che il Commissariato Distaccato didi Latina avevano notato un giovanissimo fare – nel fine settimana – la spola tra i centri storici di. Il suo modo di passare il sabato sera aveva insospettito gli agenti, tanto da aprire un’investigazione a riguardo.: marijuana e, bloccato il ...

