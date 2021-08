Milito | “Juventus? Rivale durissima per lo scudetto…”

(Di sabato 7 agosto 2021) Parla Diego, ex bomber nerazzurro, ai microfoni di Sportweek: “La lotta scudetto? Per l’Inter la Juve sarà undurissimo, ancora di più con il ritorno di Allegri. Le altre? Il Milan riparte dal secondo posto, il Napoli ha un allenatore che vuole tornare protagonista e l’Atalanta gioca un calcio collaudato e di entusiasmo”. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

Intervistato in esclusiva da SportWeek, l'ex attaccante dell'Inter del triplete Diego Milito ha parlato della corsa scudetto e della Roma targata Josè Mourinho.