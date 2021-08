Migrazioni Bielorussia: Polonia e Lituania chiedono aiuto a Bruxelles (Di sabato 7 agosto 2021) I governi di Polonia e Lituania hanno chiesto aiuto all’Unione Europea e ad altre istituzioni correlate per l’ondata di Migrazioni provenienti dalla Bielorussia. Negli ultimi tempi questi due Paesi hanno visto crescere le tensioni con il governo di Minsk. Sono previsti dei colloqui tra gli Stati membri, Frontex ed Europol per il 18 agosto. In Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) I governi dihanno chiestoall’Unione Europea e ad altre istituzioni correlate per l’ondata diprovenienti dalla. Negli ultimi tempi questi due Paesi hanno visto crescere le tensioni con il governo di Minsk. Sono previsti dei colloqui tra gli Stati membri, Frontex ed Europol per il 18 agosto. In

Ultime Notizie dalla rete : Migrazioni Bielorussia La strategia di Lukashenko dietro l'aumento di ingressi irregolari in Lituania ... i migranti in transito in Bielorussia possono così convertirsi in una minaccia da sventolare nei ... condannando "ogni tentativo di strumentalizzare le migrazioni per esercitare pressione sugli Stati ...

Podcast Globally: A cosa serve il G20 Dalla crisi nel Tigray al viaggio europeo di Biden, dalla geopolitica dello spazio alle elezioni iraniane, dalle migrazioni al dirottamento aereo della Bielorussia: i temi più caldi dell'attualità ...

La Bielorussia sta creando una crisi migratoria in Lituania? Il Post BRUXELLES Un muro (o quasi) al confine con la Bielorussia per fermare IL CASOBRUXELLES Un muro (o quasi) al confine con la Bielorussia per fermare i flussi di migranti che, in un braccio di ferro con l'Europa, il governo di Aleksandr Lukashenko sta mandando ...

Inside MinskIn Bielorussia è stato costruito un campo di prigionia per i dissidenti politici Secondo la Cnn, un’area vicino alla capitale bielorussa Minsknella sarebbe stata attrezzata per rinchiudere gli oppositori di Lukashenko. Nel frattempo aumentano anche le preoccupazioni per un’altra o ...

