Love is in the air anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021, Eda aspetta un bambino? (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle puntate di Love is in the air che vedrete da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021 Serkan inizierà a sospettare che Eda possa essere in attesa di un figlio. Il Bolat è nel panico, ma desidera scoprire se le nausee della Yildiz sono in segno di una gravidanza non attesa. La giovane però non sospetta che il giovane ha questi timori e come lui anche Aydan e Ayfer, che si mettono in contatto tra di loro per scoprire se Eda nasconde davvero un simile segreto. Gli episodi della soap opera turca sono trasmessi alle ore 15:30 su Canale 5 e in contemporanea diretta streamingi su Mediaset Play. Ecco quello che vedrete nelle puntate di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 7 agosto 2021) Nelle puntate diis in the air che vedrete da lunedì 9 a venerdì 13Serkan inizierà a sospettare che Eda possa essere in attesa di un figlio. Il Bolat è nel panico, ma desidera scoprire se le nausee della Yildiz sono in segno di una gravidanza non attesa. La giovane però non sospetta che il giovane ha questi timori e come lui anche Aydan e Ayfer, che si mettono in contatto tra di loro per scoprire se Eda nasconde davvero un simile segreto. Gli episodi della soap opera turca sono trasmessi alle ore 15:30 su Canale 5 e in contemporanea diretta streamingi su Mediaset Play. Ecco quello che vedrete nelle puntate di ...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Jeffrey Osborne-On The Wings Of Love La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Aretha Franklin, George Benson-Love All the Hurt Away La musica anni 80 solo su… - geniuseslab : NOT HUGO SAYING IS SEARCH FOR LOVE WAS TRAGIC IN FRONT OF AMY GJFKDFJGHFJKDFJH THE LOOK ON HER FACE ???É''(§È!Ç!ȧ(' - donbellethingxx : I love the pun**** HAHHAAHHAHAHAHA - canyoncaIamity : @defxnceless91 HAHSHAHAHHA I LOVE THE RICARDO -