I numeri in chiaro, Taliani: «Ora aspettiamoci un picco di contagi a fine agosto» (Di sabato 7 agosto 2021) Sfiorano quota 7 mila i positivi ai test Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore: 6.902 nuovi contagi e 22 decessi con un incremento di 84 ricoveri e 11 nuovi ingressi in terapia intensiva. Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma ricorda a Open che la crescita dei contagi sta avvenendo in tutto il mondo a causa della variante Delta, che ha come caratteristica intrinseca «quella di una significativa maggiore diffusività, che oscilla tra il 40 e il 50% oltre a essere meno sensibile agli effetti del vaccino». Detto questo, il dato che fa ben sperare, sottolinea Taliani, ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Sfiorano quota 7 mila i positivi ai test Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore: 6.902 nuovie 22 decessi con un incremento di 84 ricoveri e 11 nuovi ingressi in terapia intensiva. Gloria, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma ricorda a Open che la crescita deista avvenendo in tutto il mondo a causa della variante Delta, che ha come caratteristica intrinseca «quella di una significativa maggiore diffusività, che oscilla tra il 40 e il 50% oltre a essere meno sensibile agli effetti del vaccino». Detto questo, il dato che fa ben sperare, sottolinea, ...

Advertising

curiosityliz : Ecco cosa dice l'inventore dei vaccini a mRNa. I numeri israeliani parlano chiaro, ma qui si spacciano ancora il va… - miguel99845585 : @Milestemplaris @homer_mario Ma scusami, se Dumfries lo metti a zero gol e zero assist, chiaro che finisca così No… - pa72ge : @raissa_iannacci Mi perdoni una domanda. Ma questi numeri sono cosa ? allarmanti.? Mi spiego meglio, letti così dan… - gnavazza56 : @azangrillo numeri che parlano chiaro...siamo ancora in pandemia..con tutto quello che ne consegue !! - agomariagreco : A me sembra che qui è spiegato tutto in modo abbastanza chiaro, dal 'concetto di base' - che è assolutamente condiv… -