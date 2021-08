Highlights e gol Atalanta-West Ham 0-2 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

(Di sabato 7 agosto 2021) Icon i gol dell’traHam e, valida per la settima edizione della Betway Cup. Ad imporsi sono i londinesi, che trovano due gol sul finire di entrambi i tempi. Allo scadere della prima frazione, è Antonio a trovare la via della rete convertendo un assist di Benrahma dopo un pasticcio tra Toloi e Palomino. All’89’, arriva la deviazione di Pablo Fornals, che viene colpito dal colpo di testa di Benrahma e suo malgrado spiazza Sportiello. Ecco quindi idei gol. GOL ANTONIO 1-0 GOL FORNALS 2-0 SportFace.

