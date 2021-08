George Clooney: in Italia per dare una sconvolgente notizia! (Di sabato 7 agosto 2021) L'attore George Clooney e l'avvocato - nonché moglie - Amal Alamuddin hanno comunicato la notizia ai loro amici più cari: questo è quello che dicono i tabloid statunitensi. George Clooney e Amal Alamuddin nuovamente genitori! Anzi, di più: alcuni amici della coppia hanno venduto, in forma anonima ovviamente, ad un prezzo enorme, la notizia su Amal, 43enne, incinta addirittura di ben due gemelli grazie alla fecondazione assistita. E qualcuno sussurra che sia il regalo più bello che potesse farsi l'attore, che lo scorso maggio ha festeggiato in grande stile i suoi 60 anni. Non solo: è risaputo che con le cure ormonali e le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 7 agosto 2021) L'attoree l'avvocato - nonché moglie - Amal Alamuddin hanno comunicato la notizia ai loro amici più cari: questo è quello che dicono i tabloid statunitensi.e Amal Alamuddin nuovamente genitori! Anzi, di più: alcuni amici della coppia hanno venduto, in forma anonima ovviamente, ad un prezzo enorme, la notizia su Amal, 43enne, incinta addirittura di ben due gemelli grazie alla fecondazione assistita. E qualcuno sussurra che sia il regalo più bello che potesse farsi l'attore, che lo scorso maggio ha festeggiato in grande stile i suoi 60 anni. Non solo: è risaputo che con le cure ormonali e le ...

