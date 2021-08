(Di sabato 7 agosto 2021) Sarà dimesso presto e sta decisamente meglio. Il cantante degli Stadio ha voluto rassicurare i fan sulla sua salute e in un post social ha scritto: 'Anchedi ...

Advertising

fanpage : #GaetanoCurreri sta meglio, ha superato l'infarto - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - rada_maja : RT @SkyTG24: Gaetano Curreri sta meglio, presto verrà dimesso dall'ospedale - qn_carlino : Gaetano Curreri presto dimesso: 'Anche questo 'grande figlio di p...' l'abbiamo sconfitto' -

Ultime Notizie dalla rete : Gaetano Curreri

Sarà dimesso presto e sta decisamente meglio. Il cantante degli Stadio ha voluto rassicurare i fan sulla sua salute e in un post social ha scritto: 'Anche questo grande figlio di puttana l'abbiamo sconfitto! Difficile trovare ...Dopo la grande paura di qualche giorno fa,degli Stadio sta meglio. Lo scorso 30 luglio, il cantante è stato colpito da un infarto mentre si trovava sul palco per un concerto a San Benedetto del Tronto. Immediati i soccorsi e ...Come sta Gaetano Curreri dopo l’infarto? Uno dei cantanti più celebri del panorama musicale italiano è proprio Gaetano Curreri. Negli ultimi giorni, Gaetano Curreri è… Leggi ...Il cantante, ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli, ha ringraziato fan e sostenitori dal profilo Facebook degli Stadio. Ha iniziato la mobilizzazione e il suo recupero procede regolarmente ...