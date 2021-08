Calciomercato Serie B, Ascoli: Sarzi Puttini va in prestito al Messina (Di sabato 7 agosto 2021) Ascoli - L' Ascoli , in una nota, ha ufficializzato la cessione in prestito del difensore Daniele Sarzi Puttini al Messina . Per il giocatore si tratterà, quindi, di un salto di categoria: passerà ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021)- L', in una nota, ha ufficializzato la cessione indel difensore Danieleal. Per il giocatore si tratterà, quindi, di un salto di categoria: passerà ...

Advertising

DiMarzio : Il #Pisa insiste per Yonatan Cohen. #Lecco, in arrivo Tordini. Tutte le news di #calciomercato di oggi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Perugia, pressing su #Ferrarini della #Fiorentina. Questa e le altre news di giornata nel… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cosenza, nel pomeriggio prevista la firma di #Zaffaroni - DiMarzio : #Mantova, firma Bucolo e piace Luppi. #Teramo, in arrivo Fiorani e Agostino. Tutte le news di #calciomercato di ogg… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Ascoli: Sarzi Puttini va in prestito al Messina: Il giocatore si trasferisce in Sicilia a ti… -