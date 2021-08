Calciomercato PSG, Messi ad un passo: dal tweet della notte alle cifre dell’affare (Di sabato 7 agosto 2021) Lionel Messi è vicino a vestire la maglia del PSG. La romantica storia calcistica tra il fuoriclasse di Rosario e il Barcellona, ha trovato la sua amara conclusione con il mancato rinnovo contrattuale dell’argentino e l’addio... Leggi su mediagol (Di sabato 7 agosto 2021) Lionelè vicino a vestire la maglia del PSG. La romantica storia calcistica tra il fuoriclasse di Rosario e il Barcellona, ha trovato la sua amara conclusione con il mancato rinnovo contrattuale dell’argentino e l’addio...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : #Calciomercato | Parte il conto alla rovescia per #Messi al @PSG_inside. C'è l'accordo sul contratto: i dettagli - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve e #Ronaldo più vicini: con #Messi al #Psg cade l’ultimo dubbio ?? - baronemarco80 : Società come il #PSG andrebbero bandite dal mondo del calcio #Messi #MNM -