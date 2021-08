Ballando con le Stelle, ci sarà anche Morgan: arriva una dura critica (Di sabato 7 agosto 2021) Morgan parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma questa, per molti, è una scelta incoerente. Ecco le prime critiche nei suoi confronti direttamente da Alessandro Cecchi Paone.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 7 agosto 2021)parteciperà alla prossima edizione dicon le, ma questa, per molti, è una scelta incoerente. Ecco le prime critiche nei suoi confronti direttamente da Alessandro Cecchi Paone.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

Turi_000 : @michele70692047 Il fatto che non sono controllate da nessuno, se non da chi tiene le fila.. Certo ..c'è un notaio… - Antonio98854326 : A ottobre andrà in onda ballando con le stelle basta dico basta basta basta ho due c...glioni che mi toccano per te… - IlPirata18 : @MT_Meli_ 4 sono dei padri del giornalismo, la 5 è una giurata di Ballando con le stelle?? - ErenJea87199580 : Prima dichiarano lo stato d'emergenza, così di emergenza che andranno a pensarci con uno spritz in mano al papeete… - FavuzzaGiacomo : @GuidoCrosetto che miseria nel cervellogiudice di Ballando con le stelle per cui si crede di essere intelligente e -