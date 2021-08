Vacanze in montagna per Ultimo e Jacqueline Luna (Di venerdì 6 agosto 2021) Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo stanno trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme all’amico Max Brigante Un amore infinito e pieno di sorrisi per Ultimo che ha ritrovato armonia e felicità accanto a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Una storia d’amore che i due raccontano sui loro profili Instagram, condividendo con i followers solo alcuni momenti di vita tra sorrisi, sguardi e ironia. In questi giorni, i due si trovano in montagna, tra la natura incondizionata. Non solo mare, quindi, come avevano fatto pensare con ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 agosto 2021)e la fidanzataDi Giacomo stanno trascorrendo alcuni giorni ininsieme all’amico Max Brigante Un amore infinito e pieno di sorrisi perche ha ritrovato armonia e felicità accanto aDi Giacomo, figlia di Heather Parisi. Una storia d’amore che i due raccontano sui loro profili Instagram, condividendo con i followers solo alcuni momenti di vita tra sorrisi, sguardi e ironia. In questi giorni, i due si trovano in, tra la natura incondizionata. Non solo mare, quindi, come avevano fatto pensare con ...

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze montagna Agosto di eventi sul territorio, gli appuntamenti del fine settimana Agosto, per molti tempo di ferie e di vacanze al mare o in montagna. Ma c'è anche chi ha deciso di rimanere a casa e godersi le bellezze del nostro territorio. Per questo su 'sabato sera' del 5 agosto abbiamo inserito una piccola guida ...

Capelli rovinati in estate: come rimediare naturalmente ... cause Per quanto l'estate sia sinonimo di abbronzatura, mare e montagna, può anche essere una ...perdono brillantezza e lucentezza non riuscendo ad apparire belli come prima dell'inizio delle vacanze. ...

Vacanze in montagna? 5 oggetti da avere assolutamente Money.it Vacanze in montagna per Ultimo e Jacqueline Luna Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo stanno trascorrendo alcuni giorni in montagna insieme all’amico Max Brigante ...

La Sicilia regina dell’estate 2021: è la preferita da Millennials, Gen X e Gen Z Tramundi, Sicilia regina 2021. E' la preferita da Millennials, Gen X e Gen Z. Al secondo posto il Trentino-Alto Adige, poi Sardegna e Puglia.

