Ufficiale l’uscita di Stranger Things 4 col primo teaser: chi vuole rapire Undici? (Di venerdì 6 agosto 2021) l’uscita di Stranger Things 4 è confermata per il 2022: la post-produzione della nuova stagione non terminerà in tempo per riportare la serie sulla piattaforma entro il 2021, come ha annunciato Netflix col primo teaser diffuso il 6 agosto. La clip che conferma l’uscita di Stranger Things 4 il prossimo anno – senza indicare una data precisa – inizia con le immagini di momenti memorabili delle stagioni precedenti e mostra alcuni frammenti di scene inedite: ce n’è sia per i protagonisti adolescenti che per Hopper, il cui ritorno non è ormai una sorpresa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)di4 è confermata per il 2022: la post-produzione della nuova stagione non terminerà in tempo per riportare la serie sulla piattaforma entro il 2021, come ha annunciato Netflix coldiffuso il 6 agosto. La clip che confermadi4 il prossimo anno – senza indicare una data precisa – inizia con le immagini di momenti memorabili delle stagioni precedenti e mostra alcuni frammenti di scene inedite: ce n’è sia per i protagonisti adolescenti che per Hopper, il cui ritorno non è ormai una sorpresa ...

