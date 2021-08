Tortu | “Ero lucido e tranquillo | ma adesso non ci posso credere Non vedo l’ora di cantare l’inno”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 agosto 2021) “Prima di entrare in pista ci siamo promessi di vincere l’oro e così è stato. Siamo sul tetto del mondo, ringrazio tutti gli italiani che ci hanno spinto. Quando torno in camera tornerò a piangere. Di sicuro” sono le parole commosse di Marcell Jacobs a Rai 2, che prima ha vinto l’oro dei 100 metri e poi ha contribuito a quello conquistato nella staffetta 4×100. La copertina però non può non essere di Filippo, che si è riscattato dopo qualche anno complesso con una prova superlativa nell’ultimo blocco, bruciando il rivale britannico di un centesimo. Difficile parlare di me, perché la staffetta la si corre in 4. Non capivo. Ho chiesto a Lorenzo (Patta, ndr) se avevamo ...