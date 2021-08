Tokyo 2020, Tortu agli inglesi: “It’s coming to Rome di nuovo” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ancora Italia-Inghilterra, un centesimo che vale come un rigore, non è il loro anno. It’s coming to Rome di nuovo”. Filippo Tortu scherza dopo l’oro olimpico vinto con l’Italia nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro è stato decisivo nell’ultima frazione in cui ha rimontato e beffato il britannico Nethaneel Mitchell-Blake. “Se avevo capito di aver conquistato l’oro? Sì e no, la mia impressione era di essere arrivato primo e di avercela fatta ma era così impensabile che ho pensato che non fosse vero -risponde Tortu-. Poi ho visto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) “Ancora Italia-Inghilterra, un centesimo che vale come un rigore, non è il loro anno.todi”. Filipposcherza dopo l’oro olimpico vinto con l’Italia nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di. L’azzurro è stato decisivo nell’ultima frazione in cui ha rimontato e beffato il britannico Nethaneel Mitchell-Blake. “Se avevo capito di aver conquistato l’oro? Sì e no, la mia impressione era di essere arrivato primo e di avercela fatta ma era così impensabile che ho pensato che non fosse vero -risponde-. Poi ho visto ...

