Tokyo 2020 | Busà in finale per l’oro nel karate

(Di venerdì 6 agosto 2021) Luigiè inpernel75 kg alle Olimpiadi di. L’azzurro si assicura almeno la medaglia d’argento alle Olimpiadi battendo l’ucraino Stanislav Horuna per 3-0. Per l’Italia team sarà la 37esima medaglia, record assoluto ai Giochi. Il 33enne siciliano affronterà inl’azero Rafael Aghayev, suo eterno rivale. Funweek.

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - PatriziaCaronna : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 KARATE, KUMITE M: ORO PER LUIGI BUSÀ L'AZZURRO BATTE L'AZERO AGHAYEV 1-0 ?? - lafragoraagla : RT @RaiNews: #Tokyo 2020, Luigi #Busà medaglia d'oro nel karate kumite -

Nella speciale kumite 75 chili del karate, Luigi Busà è nella finale per l'oro delle Olimpiadi di. Il 33enne siciliano ha sconfitto l'ucraino Stanislav Horuna per 3 - 0 e affronterà in finale l'azero Rafael Aghayev, suo eterno rivale.E' record assoluto di medaglie alle Olimpiadi per l'Italia. Nel karate specialita' kumite 75 kg aLuigi Busa è in finale e quindi è sicuro di vincere almeno l'argento che sara' la numero 37 della spedizione azzurra. Finora il primato di podi azzurri era stato ottenuto con 36 a Los ...L'azzurro Luigi Busà ha conquistato la medaglia d’oro nel karate specialità kumite -75 kg uomini alle Olimpiadi di Tokyo. Il siciliano di Avola, classe '87, ha battuto l'azero Rafael Aghayev, suo ...Cinque medaglie nella giornata di ieri per scattare nel medagliere e insidiare la Francia, adesso vicinissima. L'Italia vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi di Tokyo e la ...