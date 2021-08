Tartarughe marine, inondati da mareggiata due nidi (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La provincia di Salerno perde due degli dei 43 nidi di Tartarughe marine che hanno scelto la Costa della Campania per nidificare. Una mareggiata nella notte appena trascorsa ha infatti inondato sia il nido di Montecorice che quello presso il nido di Ascea al Bahia dove le uova non sono più vitali. Per questo i volontari di Enpa, Project mare area marina protetta punta Campanella e Tartarughe marine in Campania coordinati dalla stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno deciso di smontare ad Ascea il presidio che era stato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La provincia di Salerno perde due degli dei 43diche hanno scelto la Costa della Campania perficare. Unanella notte appena trascorsa ha infatti inondato sia il nido di Montecorice che quello presso il nido di Ascea al Bahia dove le uova non sono più vitali. Per questo i volontari di Enpa, Project mare area marina protetta punta Campanella ein Campania coordinati dalla stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno deciso di smontare ad Ascea il presidio che era stato ...

Advertising

anteprima24 : ** Tartarughe marine, inondati da mareggiata due #Nidi ** - Greenreport_it : Tartarughe marine: nuovo tentativo di nidificazione all’Elba, questa volta a Morcone - - VerdiVeneto : RT @tribuna_treviso: Una nidificazione in spiaggia a Jesolo - evento eccezionale, come vedremo - da un lato, dall'altro alcuni bagnanti (vi… - tribuna_treviso : Una nidificazione in spiaggia a Jesolo - evento eccezionale, come vedremo - da un lato, dall'altro alcuni bagnanti… - CorriereAlpi : Una nidificazione in spiaggia a Jesolo - evento eccezionale, come vedremo - da un lato, dall'altro alcuni bagnanti… -