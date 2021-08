“Succederà entro Ferragosto”. Covid, la previsione di Matteo Bassetti sui contagi in Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) Intervento del professor Matteo Bassetti sulla pandemia da coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova ha voluto fornire il suo parere in merito agli ultimi dati pervenuti. Infatti, l’indice Rt è a quota 1,56, in lieve calo. E questi numeri hanno un significato importante per l’esperto, il quale ha anche fatto una previsione su quando raggiungeremo il picco della nuova ondata di contagi Covid. E ormai manca davvero poco per questo avvenimento. Si è comunque anche soffermato sul team green pass, che dal 6 agosto è obbligatorio ad esempio per entrare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Intervento del professorsulla pandemia da coronavirus. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova ha voluto fornire il suo parere in merito agli ultimi dati pervenuti. Infatti, l’indice Rt è a quota 1,56, in lieve calo. E questi numeri hanno un significato importante per l’esperto, il quale ha anche fatto unasu quando raggiungeremo il picco della nuova ondata di. E ormai manca davvero poco per questo avvenimento. Si è comunque anche soffermato sul team green pass, che dal 6 agosto è obbligatorio ad esempio per entrare ...

Ultime Notizie dalla rete : Succederà entro Bollo auto: Draghi cancella i debiti Vi parliamo ora infatti d i cosa succederà in Lombardia , che sta pensando di rimborsare il ...ai cittadini con scadenza del bollo auto al 31 maggio 2021 di regolarizzarsi e pagare la tassa entro il ...

Regione Lazio: attacco hacker partito dal PC di un dipendente in smart working usato anche dal figlio ... infatti, viene dato all'utente un certo quantitativo di tempo entro il quale intervenire, e in questo caso sarebbero 72 ore . Si sta cercando di capire cosa succederà alla fine delle 72 ore: molto ...

