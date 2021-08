Si tuffa in mare per salvare i suoi figli. Inutili i tentativi per salvargli la vita (Di venerdì 6 agosto 2021) Non è raro purtroppo in estate ascoltare notizie di malori e incidenti in mare, spesso si annega per salvare la vita ad altri, come la notizia che arriva dal centro Italia della tragedia avvenuta nelle ultime ore. Papà eroe È accaduto a Ladispoli ieri pomeriggio: nella spiaggia laziale questa volta è stato un papà a perdere la vita nel tentativo di salvare quella dei suoi due bambini di 7 e 9 anni. Sembra che i due bimbi si fossero tuffati appena arrivati nella spiaggia libera con la famiglia e siano stati trascinati dalla corrente in un punto pericoloso per via ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 6 agosto 2021) Non è raro purtroppo in estate ascoltare notizie di malori e incidenti in, spesso si annega perlaad altri, come la notizia che arriva dal centro Italia della tragedia avvenuta nelle ultime ore. Papà eroe È accaduto a Ladispoli ieri pomeriggio: nella spiaggia laziale questa volta è stato un papà a perdere lanel tentativo diquella deidue bambini di 7 e 9 anni. Sembra che i due bimbi si fosseroti appena arrivati nella spiaggia libera con la famiglia e siano stati trascinati dalla corrente in un punto pericoloso per via ...

